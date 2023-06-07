Армения и болезненное прощание с мифами: правила диктует Баку

Автор: Акпер Гасанов

Это уже начинает напоминать какой-то совершенно не смешной анекдот. В Армении раз за разом "открывают для себя Америку", после чего выпадают в осадок. Понятно, что народ, начиная от граждан РА и заканчивая армянской диаспорой, столетиями жил мифами, но всему должен был быть предел. Беспредельная вера в мифы собственного изготовления в итоге и привела Армению туда, где она сейчас находится.

О том, что это самая экономически отсталая, само изолировавшаяся страна региона со стремительно сокращающимся числом населения, мы уже упоминали не раз. Как и о том, что Армения давно лишилась многих атрибутов суверенитета и только сейчас предпринимает робкие попытки как-то все это исправить. Получится ли это у нее? Только при крайне благоприятном стечении многих обстоятельств.

Но главное - при условии признания всем населением страны новых, пусть и шокирующих армян, реалий. При которых только подписание большого мирного соглашения с Азербайджаном является для Армении выходом из самоизоляции и путем к медленному, но верному прогрессу. Армянское политическое руководство это уже поняло и признало.

Вон, Никол Пашинян регулярно подтверждает территориальную целостность, включая Карабахский экономический район и анклавы. Но что-то бормочут, иного слова и не подберешь, так называемые "реваншисты" из числа дашнаков, членов "карабахского клана", группы прохиндеев в так называемом "руководстве" карабахских сепаратистов и некоторые армянские СМИ, у которых также уже начался процесс отрезвления.

Издание "Грапарак" сообщило, к примеру, что азербайджанская сторона не пропустила через ППП на Лачинской дороге одного из пассажиров, который на самом деле был военным. Забавно, что в данном СМИ ожидали чего-то иного. Ведь времена, когда армянские военные могли шастать туда-сюда по Лачинской дороге давно прошли.

Они бы еще на танке попробовали в Ханкенди проехать! Или с минами в рюкзаке.Какая-то поистине шокирующая "наивность" сквозит в речах и поступках армян, которые вдруг прозрели и признали, что "значит, азербайджанские спецслужбы идентифицируют людей, у них есть соответствующая база данных и это горькая реальность".

Поразительное "открытие"! Военное и политическое руководство Азербайджана, еще в ходе 44-дневной войны указывало официальному Еревану и его союзникам, что в Баку видят все их телодвижения, все перемещения оружия и любых грузов по Лачинской дороге, по всем территориям, которые находились под оккупацией.

В Баку потому и заявляли, что видят процесс доставки оружия из Армении в Ханкенди. И реальное количество жителей Карабахского экономического района нам тоже известно. И кто, что, когда и сколько вывез из Ханкенди природных ресурсов, награбленных на наших месторождениях, в Баку тоже видели. Так что, обмануть тут армяне могут только самих себя.

Собственно, это понял и российско-армянский олигарх Рубен Варданян, когда предпочел совершить бегство из Ханкенди в Армению в машине российских миротворцев , спрятавшись под грудой их грязного белья. Соответственно, только такая "возможность" есть проехать из Ханкенди в РА у иных армян. Попытка же проехать через ППП на Лачинской дороге, "прикидываясь шлангом" обречена на провал.

Всех быстро выявят и не пропустят. Как случилось и с этим бывшим военнослужащим. А сетования армянской стороне на то, что "ара, российские миротворцы ничего там уже не могут сделать" очень напоминают всхлипывания задиры, который был избит тем, к кому он задирался, несмотря на надежды на старшего брата. Пора уже смирится с тем, что наступили иные времена. И правила уже диктуют и будут диктовать всегда именно из Баку.