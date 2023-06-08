Араик "Козодоев": кто и когда его будет бить сильно, но аккуратно?

Автор: Акпер Гасанов

"Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!", заламывая руки, истерично причитал герой гайдаевской кинокомедии "Бриллиантовая рука" Геша Козодоев. Вот, если рассуждать в целом, также ведут сейчас себя и члены кружка карабахских сепаратистов. Они активно пытаются сделать сразу две вещи- скинуть с себя вину за то, что лопнул пузырь надежд на "независимость" этого никем не признанного самообразования и использовать новые реалии с максимальной пользой для себя.

Да, попутно они совершают откровенные провокации. Министерство обороны Азербайджана практически регулярно сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабахского региона Азербайджана. Ясное дело, что им дается жесткий ответ.

Ясно и то, что само существование армянских НВФ носит временный характер. Они просто перестанут существовать, как только российские миротворцы покинут место своего временного пребывания. А произойдет это уже в ноябре 2025 года, как и прописано в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Понимая, что время неумолимо движется к такому печальному для руководителей кружка карабахских сепаратистов сценарию, они "адаптируются к новым реалиям".

И вот уже газета "Паст" пишет, что глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян, аргументируя тем, что у него есть договоренность с российской стороной, перевозить машины через установленный Азербайджаном на Лачинской дороге ППП. Эта тема, как сообщает "Паст", активно обсуждается и комментируется также в социальных сетях.

Издание указывает на то, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну поручено гарантировать процесс признания "арцаха" в составе Азербайджана не только заявлениями, но и конкретным делом," а Араик Арутюнян своими действиями способствует этому, в том числе легитимизирует азербайджанский ППП, вне зависимости от того, что армянских граждан сопровождали российские миротворцы".

Забавное утверждение. Начиная с того момента, что даже в столь невыгодных для себя условиях, Араик пытается заработать. Да, он договорился с российскими миротворцами, а именно глава РМК играет для Араика и членов его кружка роль "Шефа", о бизнесе по перегонке автомобилей. Вот уж и правда поразительные цинизм и жажда наживы! Впрочем, ничего иного от персонажа, который долгие годы обогащался, грабя ранее оккупированные территории Азербайджана, и ждать не стоило.

Что до комичного утверждения издания "Паст" про какое-то там "признание", то никакого "арцаха" и в помине не было, ни одного государство мира его не признавало и не признает, включая Армению. А Никол Пашинян пошел на шаги по констатации очевидного, то есть признанной всем мире территориальной целостности Азербайджана, вовсе не по доброй воле. Это - итог победы нашей страны в 44-дневной войне.

Плюс, последующих шагов официального Баку по усилению позиций нашей страны на международной арене. Что, вкупе с растущей экономической и военной мощью Азербайджана, вынудило Пашиняна на словах стать более конструктивным. Именно на словах. О том, что официальный Ереван перешел к делу можно будет говорить только после подписания мирного договора. А до этого пока не дошло.

Но заявление Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы, все же было. И лидеры карабахских сепаратистов понимают, что оно указывает на важность оперативного реагирования во имя себя самих и своих близких. И вот уже Араик Арутюнян, как сообщают армянские СМИ, в эти дни проводит интенсивные встречи в Ханкенди и пытается объяснить, оправдать создавшуюся ситуацию.

Проще ему было бы, конечно, доить козла. Но и тут, как говорится, попытка- не пытка. Хотя, нет. Это реально пытка для Араика. Ведь во время этих встреч в Ханкенди, ему напоминают о прежних заявлений в стиле "мамой клянусь", что Карабахский экономический район не вернется под контроль Азербайджана. В эти моменты, предположу, Араик действительно готов скорее доить козла, чем отвечать людям.

Впрочем, он "финтит ушами" иным способом. "Никол все сдал, что я могу сделать?!", оправдывается он. И вот именно тут он очень напоминает Гешу Козодоева. Осталось только найти карабахского "Лелика", который бы остановил истерику Арутюняна силовым путем, пообещав "бить сильно, но аккуратно". Не удивлюсь, если и таковой найдется еще до того, как данный текст будет опубликован.