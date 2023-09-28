В политике слова способны формировать восприятие, накалять эмоции и даже разжигать конфликты. Использование некоторых слов, особенно тех, которые имеют историческое значение, требует максимальной осторожности и ответственности.

К сожалению, армянское руководство не справляется с этой задачей, все чаще употребляя в отношении ситуации в Карабахе термины "гетто", "геноцид" и "холокост".

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного британского издания EU Today.

"Не уверен, что вы, ребята, следите за предполагаемым "геноцидом" Азербайджана в Карабахе, но, по данным CNN и NY Times, на данный момент 95% погибших - военные.

Назовите хоть одну страну, которая ведет боевые действия с боевиками в городских районах, где соотношение числа погибших военных к числу мирных жителей НИЖЕ. Назовите хоть одну!

Хотя жизнь мирного жителя священна, если 10 смертей считаются "геноцидом", то технически в Чикаго каждый уик-энд происходит 6 геноцидов. Нельзя просто разбрасываться словами "геноцид" каждый раз, когда вы недовольны результатами военной операции".

Этот твит написал Авраам Джейкоб Теркельтауб - старший репортер Белого дома, работающий на ряд изданий под псевдонимом Джейк Теркс. По происхождению он еврей, как вы уже догадались по его имени, и прекрасно знает, что такое геноцид.

Конечно, перед армянами Карабаха сейчас стоит сложный выбор. Однако это ни в коей мере не оправдывает сравнения с Холокостом, которые приводятся армянскими лидерами. Это не только свидетельствует об отсутствии сочувствия, но и подрывает истинную серьезность слов, которые должны быть использованы только для описания Холокоста. А может быть, это не простая оплошность, а взгляд в то мрачное будущее, которое армянские лидеры готовят для своего народа?

Давайте поговорим о фактах.

Так называемое "правительство" незаконного образования, возникшего на признанной международным сообществом территории Азербайджана, вооружило 5 тыс. боевиков. И речь идет не о стрелковом оружии. Аэрофотосъемка территории подтвердила худшие опасения: в распоряжении боевиков оказалось тяжелое вооружение, включая танки, БТРы, артиллерию и зенитные установки.

Мероприятия, проведенные азербайджанской армией в Карабахе, также подтвердили подозрения, что сепаратисты использовали гуманитарные транспортные коридоры не для перевозки медикаментов и продовольствия, а для поставок оружия. Очевидно, что, по логике сепаратистов, население прекрасно обойдется без продовольствия и медикаментов. Или, что еще лучше: чем ужаснее картина, которую они демонстрируют в международных СМИ, тем больше людей сочувствует сепаратистам. И такое отношение к армянскому населению не является чем-то новым. Более 30 лет верхушка армян сеет раздор, подталкивая его к конфликту, а не к поиску мирного решения. Эта целенаправленная политика подстрекательства обусловлена политическими и финансовыми выгодами, но ее последствия катастрофические.

Несколько поколений людей несут на себе основное бремя этой расчетливой манипуляции. Разрушены семьи, уничтожены средства к существованию, мечта о мирном и процветающем будущем.

Обещания армянского руководства о светлом завтрашнем дне оказались пустыми. С учетом этого вольное использование армянским руководством таких терминов, как "холокост" и "геноцид", выглядит не просто как неосторожная риторика, а как отражение их истинных целей. Может быть, они не стремятся к миру в регионе, а преследуют корыстные цели?