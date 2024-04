О каких «перекрестках мира» глаголет Арарат Мирзоян?

Автор: Теймур Атаев

Удивительно, мягко говоря. Мир меняется, жизнь меняется. Не корректируется, а именно меняется. Только вот политика Армении по многим направлениям изменению не подвергается. Да, вроде движение есть, как и обещания, но воз и ныне там.

Чтобы не быть голословными, давайте затронем отдельные детали из последнего интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна журналу "Arab News".

Так, глава внешнеполитического ведомства соседней страны утверждает, что "в результате военных действий Азербайджана 100 тысяч армян были вынуждены покинуть свою историческую родину - Карабах, и искать убежища в Республике Армения".

Не будем заострять внимания на цифре 100 тысяч, которая аккуратно сменила ранее разрекламированные 120 тысяч, но зададимся вопросом, по какой причине А. Мирзоян не раскрыл реальные причины добровольного выезда (именуемого им "вынужденного") армян из Карабаха. И дело тут даже не в том, что в интервью армянским телеканалам эти лица утверждали об отсутствии каких-либо угроз в их сторону.

Просто прислушаемся к сказанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 апреля 2023 года: "Сепаратистам следует знать, что у них есть два варианта выбора: либо они будут жить под флагом Азербайджана, либо уедут. Я уверен, что большинство армянского населения, проживающего сегодня в Карабахе, готово принять гражданство Азербайджана". Но "пиявки, эти дикие звери, сепаратисты не позволяют. Не дают этим людям жить спокойно, 30 лет держали их в качестве заложников".

Вслед за чем глава государства подчеркнул: "Армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. Здесь полная свобода, предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен найти свое решение на основе прав человека, сегодня все наши действия показывают это".

Так что г-н Мирзоян наводит тень на плетень, хотя, как неоднократно подчеркивали многие мировые лидеры, слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева не расходятся с делом.

Идем дальше и знакомимся со следующим пассажем из интервью А. Мирзояна: "Мы искренне отвергаем любое применение силы против гражданского населения". Как красиво звучит, однако. Если не считать, что вплоть до сего дня официальный Иреван не покаялся за насильственное изгнание в 1987-1988 годах азербайджанского населения со своих исконных территорий, ныне находящихся в составе Армении.

Следом г-н Мирзоян с упоением конкретизирует наличие у граждан Армении европейских стремлений, становящихся "все сильнее и сильнее на фоне разочарования, которое испытали граждане" страны из-за "проблем, возникающих в армяно-российских отношениях". Мало того, по его словам, Евросоюз и США "проявляют большой интерес к укреплению экономической устойчивости Армении", в свете чего "мы вступаем на новый путь тесного сотрудничества с ЕС". И вдруг из уст главы МИД Армении следует очень даже интересная откровенность: " До сих пор никто не может предсказать, к какому пункту назначения нас приведет это путешествие".

Не странно ли? Вроде упоение, наслаждение от объятий с западными братьями и сестрами и вдруг на тебе - впереди неизвестность.

Ну как тут не вспомнить Ленина, который незадолго до смерти приводил фразу от Наполеона: "On s'engage et puis... on voit", представляя ее "в вольном русском переводе" как: "Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет". После чего глава советского государства раскрывал: "Вот и мы ввязались сначала в октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже увидали" различные "детали развития (с точки зрения мировой истории это, несомненно, детали)". Но "в настоящее время (1923 год - прим. авт.) уже нет сомнений, что в основном мы одержали победу".

Почему вспоминается именно данный акцент Ленина? Да по той элементарной причине, что через относительно небольшой промежуток времени его слова: "В основном мы одержали победу" оказались опровергнуты историей (Советский Союз прекратил существование). А по-Мирзояну получается, что Армения, говоря словами Ленина, "ввязалась в бой, а там посмотрит".

Ну и еще один мирзояновский акцент. Он вновь попытался разрекламировать некую инициативу, преподносимую им "Перекрестком мира". Сказанное нас не особо бы привлекло, но лидер армянской дипломатии продолжил в том духе, что "мы искренне верим: если все транспортные каналы на Южном Кавказе будут разблокированы, в том числе автомобильные и железные дороги Армении, Азербайджана и Турции, это будет выгодно не только экономически, но и станет важным фактором мира и стабильности в нашем регионе".

Хоть стой, хоть падай. Глава внешнеполитического ведомства Армении, которая конкретно игнорирует открытие любых коммуникаций на своей территории, либо в связке с соседними странами, вдруг утверждает о поддержке этой линии. И как на это реагировать?

"Перекресток мира". Звучит элегантно. Но что дальше с политикой Армении? Продолжение голых деклараций?

Проходили. Не катит. И не прокатит. Пока в Иреване верность слову не станет реальностью, Армения так и будет топтаться на месте, оказываясь вне любых перекрестков.