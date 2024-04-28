https://news.day.az/politics/1655873.html Посол Великобритании в Азербайджане поделился публикацией о Нахчыване - ФОТО
Посол Великобритании в Азербайджане поделился публикацией о Нахчыване - ФОТО
Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Олд посетил Нахчыван.
Как сообщает Day.Az, соответствующими публикациями посол поделился в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
В публикациях размещены фотографии озера Батабат, святилища Асхаби-Кахф, мавзолейного комплекса Карабаглар и физиотерапевтического центра "Дуздаг".
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