Посол Великобритании в Азербайджане поделился публикацией о Нахчыване

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Олд посетил Нахчыван.

Как сообщает Day.Az, соответствующими публикациями посол поделился в своем официальном аккаунте в соцсети Х.

В публикациях размещены фотографии озера Батабат, святилища Асхаби-Кахф, мавзолейного комплекса Карабаглар и физиотерапевтического центра "Дуздаг".

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