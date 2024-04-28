Второй стул для Пашиняна

- и совсем не вовремя

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Ереван пытается оправдаться перед Москвой.

Day.Az представляет публикацию:

"Тигран Балаян, посол Армении при ЕС вдруг понял, что слишком ретиво начал гнать на Россию (совсем недавно Балаян обвинил Москву в том, что это российские военные якобы выдали главарей карабахских сепаратистов азербайджанским силовикам).

То ли Балаян сам понял, что перегнул, то ли ему намекнули, что чересчур рьяно критиковать Москву - значит подставлять Пашиняна под ответные меры, но армянский посол решил быстренько подставить своему шефу второй стул.

"Сближение Армении с Евросоюзом не исключает двусторонних хороших отношений с Россией", - заявил Балаян в интервью Politico.

Неожиданно, да? Еще неожиданнее, что Балаян принялся напоминать о тесных исторических и практических связях между Арменией и Россией, подчеркнув при этом, что подрыв российских интересов в регионе будет для Армении самоубийственным шагом.

Разумеется, Балаян не Пашиняна, а свою карьеру пытается спасти - наломал дров, разозлил Москву, а отдуваться за это потом Воваевичу. Потому и начал посол рассказывать про то, как Еревану оказывается, важны и нужны отношения с Россией.

Правда, с заявлением своим Балаян, конечно, сильно опоздал. Усидеть на двух стульях Пашиняну уже не получится. Не те времена нынче".