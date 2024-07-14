Дисбаланс в отношениях Армении с НАТО делает ее инструментом Запада

Недавний шаг Армении в сторону западных стран и США вместо своего давнего союзника России существенно повлиял на российско-армянские отношения. По мнению экспертов, этот сдвиг может заметно изменить геополитический баланс на Южном Кавказе и внешнюю политику обеих стран в ближайшем будущем.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье первой англоязычной газеты Азербайджана - Azernews.

Автор отмечает, что после распада Советского Союза у Еревана были тесные связи с Москвой. Это был один из важнейших военных и экономических союзников Армении. Опираясь на это сотрудничество, Армения почти 30 лет держала под оккупацией азербайджанские территории и вытеснила почти 1 миллион азербайджанцев, опустошив исторические и культурные памятники и плодородные земли в азербайджанском Карабахском регионе.

Однако в 2020 году контрнаступление Азербайджана против армянских оккупантов сигнализировало о потенциальном крахе укреплений Армении вдоль серой зоны. Освобождение Карабаха от армянской оккупации за 44 дня доказало, что официальный Ереван бессилен перед Азербайджаном без защитника.

Впоследствии попытка России сбалансировать свои отношения с Азербайджаном вызвала обеспокоенность Армении и изменила ее политические векторы. Официальный Ереван под предлогом укрепления экономических связей с Западом начал искать сторонников помимо России. Важность, которую Запад придает демократическим ценностям и правам человека, стала более привлекательной для некоторых групп в Армении. Армянское лобби в Европе воспользовалось этой возможностью и усилило курс Еревана на сближение с Западом.

Более тесные связи Армении с Западом привели к уменьшению военной поддержки, которую она получала от России, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности Армении. Напряженные отношения между Арменией и Россией на Южном Кавказе отвечали интересам США, которые стремятся снизить влияние России в регионе. Об этом свидетельствуют активизация военных действий и тренировок между Арменией и США. Желание Армении прекратить свой стратегический союз с Россией и искать новых союзников и стратегических партнеров может привести к тому, что флаг США будет развеваться на Южном Кавказе, злейшем враге России.

Отметим, что с 15 по 24 июля в Армении прошли военные учения "Орел Партнер" с участием американских и армянских солдат. Эти учения, начавшиеся в сентябре 2023 года, в этом году проводятся уже второй сезон. Очевидно, что политическое единство США и Армении направлено на то, чтобы продемонстрировать физическое присутствие Вашингтона в регионе. Посредством этих учений США демонстрируют свое присутствие на Южном Кавказе России и Ирану.

Несмотря на то, что Россия какое-то время сохраняла самообладание, она начала высказывать возражения против значительного сдвига Армении в сторону Запада. Это привело к напряженности между пророссийскими и прозападными группами во внутренней политике Армении. Беспорядки в Армении несколько месяцев назад, названные религиозным восстанием с целью захвата власти, были прямым протестом против уменьшения влияния России на Армению.

Однако укрепление отношений Армении с Западом, несомненно, положительно влияет на отношения Еревана с Турцией. Особенно учитывая членство Турции в НАТО, администрация Пашиняна заинтересована в нормализации и продолжении развития отношений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом свидетельствует то, что Армения раньше Ирана информировала Турцию о признании Палестины в качестве государства.

Понятно, что Россия рассматривает поворот Армении к Западу как угрозу своей сфере влияния. Поэтому он решительно осуждает участие Армении в событиях с участием Европы и США и обеспокоен присутствием Еревана на недавнем саммите НАТО. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил сожаление по поводу участия Еревана в саммите НАТО в Вашингтоне. Он даже заявил, что, углубляя сотрудничество с НАТО, Ереван рискует серьезно дестабилизировать Южный Кавказ и нанести ущерб его безопасности.

Насколько это точно?

Южный Кавказ уже является сложным и привлекательным регионом из-за своего геополитического положения. Такие страны, как Россия и Иран, уже давно проводят политику экспансии на соседних территориях, в том числе на территориях Азербайджана. Еще пять лет назад провокации Армении обострили ситуацию в регионе. Освобождение Азербайджаном своих территорий, протесты в Иране несколько лет назад и российско-украинская война принесли некоторое спокойствие в регион.

Однако особое сотрудничество НАТО с региональным государством, скорее всего, приведет к усилению НАТО своего присутствия на Южном Кавказе. Учитывая сбалансированную политику Азербайджана по отношению к НАТО, очевидно, что Баку не нарушит региональную стабильность в отношениях с Западом и Россией.

Но сможет ли Армения в поисках нового союзника повторить эту сбалансированную политику?

В настоящее время союз Армении как с ЕС, так и с США существенно влияет на ее отношения с Россией. Армении необходимо будет проявлять осмотрительную дипломатию, чтобы поддерживать баланс и защищать свои национальные интересы в ходе этого процесса. Это резко контрастирует с сегодняшним политическим прошлым страны; Армения, которая когда-то вступила в ОДКБ и смогла выстоять, несмотря на свою слабую экономику на Южном Кавказе при поддержке Кремля, сегодня игнорирует судьбу соседней Грузии на фоне ее крайней интеграции с Западом. Неспособность геополитики соответствовать геостратегическим реалиям и агрессивная стратегия вестернизации Армении не только беспокоят Москву, но и ставят под угрозу будущее Южного Кавказа и даже Еревана. Политический дисбаланс делает Ереван не союзником Запада, а, скорее, инструментом в руках западных держав.