В последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринимает попытки (безусловно, вынужденно) заставить свою страну принять новую геополитическую ситуацию, сложившуюся на Южном Кавказе.

Однако, несмотря на то, что он выразил надежду на подписание мирного договора с Азербайджаном, решение отказаться от встречи с азербайджанской стороной в рамках встречи Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля 2024 года кажется нелогичным. Это событие показывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян становится инструментом иностранных сил. С другой стороны, на него влияют различные институциональные организации, одним из которых является армянская диаспора. Несмотря на то, что интересы или взгляды армянской диаспоры, проживающей за пределами государства, часто не совпадают с действующей властью, они достигают своих целей в определенных вопросах. В западных государствах наблюдаются реваншистские выступления армянских диаспорных организаций, действующих, в частности, в США, Франции, Канаде. Они также активно участвуют в процессе составления отчетов международных НПО.

Freedom House - одна из самых известных неправительственных организаций со штаб-квартирой в США. В этом органе, который ежегодно публикует предвзятые отчеты, работают этнические армяне, тесно связанные с армянской диаспорой. А американские политики в Конгрессе, чтобы заручиться поддержкой этнических армян, предлагают им помощь, в том числе так называемые "отчеты о геноциде".

ФОТО 1. Ряд представителей, действующих в организации Freedom House

Тот факт, что супруг Энни Уилкокс Бояджян, которая на данный момент возглавляет одну из важных должностей в структуре организации, имеет армянское происхождение, является одной из основных причин предвзятости отчетов. На каждой странице отчета о том, почему армян нет в Карабахе, который опубликовала Организация Freedom House отмечены имена "спонсоров".

ФОТО 2. Отчет Freedom House об армянском населении в Карабахе и упоминание названия НПО "Фонд развития демократии" (Democracy Development Foundation)