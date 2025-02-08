Автор: Зульфугар Ибрагимов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Вашингтон для участия в саммите по свободе вероисповедания за несколько дней вперед. Эти дни армянский премьер намеревался использовать для полезных встреч и попытаться добиться благосклонности от новых властей или хотя бы их представителей. Добиться встречи с президентом Трампом не удалось.

Предложение Еревана о встрече сразу было отклонено Белым домом, без раздумий. Отказались от встречи с Пашиняном, как пишут армянские СМИ, также советник президента США по вопросам безопасности Майкл Уолтц и министр оборон Пит Хегсет.

Счастье улыбнулось Пашиняну с вице-президентом Джеймсом Вэнсом. По сообщению пресс-службы армянского правительства, встреча прошла в Белом доме и на ней обсуждались армяно-американские отношения и региональная повестка.

В правящей партии облегченно вздохнули, потому что появилась возможность хоть как-то оправдать дорогостоящую поездку премьер-министра в Вашингтон на, в принципе, незначительное мероприятие.

По мнению оппонентов Пашиняна, визит премьер-министра в США не несет для Республики Армения никаких последствий, кроме ненужных расходов.

Как написал в соцсетях бывший замминистра обороны Артак Закарян, "возможно, эта встреча является одним из самых незначительных событий в жизни вице-президента США. После долгих просьб он провел вежливую встречу с Николом Пашиняном продолжительностью в семь-восемь минут. Встрече настолько не придали серьезного значения, что офис вице-президента США, который активно ведет себя в социальных сетях, до сих пор не опубликовал информацию о ней". Николу Пашиняну нужна была фотография, чтобы обмануть или успокоить свою команду, заключил Закарян.

Тут Закарян, думается, прав. Пашинян после многочисленных унизительных отказов не мог появиться в Ереване с пустыми руками. Ему нужно было фото, доказывающее, что он не зря побрился.

В семейном альбоме Никола Пашиняна уже есть фото с тем же Трампом, сделанные на ногах. С Вэнсом он тоже, скорее всего, побеседовал пять минут на ногах в коридоре. Это не была официальная встреча, иначе на фото рядом с американским находился бы армянский флаг. Так что Закарян не просто придирается к своему премьеру.

Никол Пашинян популист, и фото часто заменяют ему реальные отчеты о визитах. Отказ Трампа от встречи вряд ли сильно огорчил Никола, потому что в том самом семейном альбоме у него уже есть фотографии с президентом США. В декабре прошлого года на открытии после ремонта Собора Парижской Богоматери подружка Эмманюэль Макрон устроил ему фотосессию с избранным президентом Штатов. Элементарно - подвел Пашиняна к Трампу и они вместе сфоткались. Хорошо, что у офиса премьера Армении хватило ума не представлять это как встречу.

Еще более неловкая ситуация сложилась на саммите НАТО в Брюсселе в 2018 году. Армянские СМИ распространили фото, на котором Пашинян весело беседует с президентом США Дональдом Трампом и его супругой. Пашинян идет рядом с Трампом, вроде бы ведя непринужденную беседу. Армянская общественность была радостно взволнована, особенно тем, что азербайджанский лидер находился на втором плане, а рядом с Трампом красовался Пашинян. Однако тайна "сенсации" вскоре была раскрыта российскими источниками. Оказывается, Пашинян специально поджидал Трампа у входа, чтобы потом пристроиться и попозировать, пока его будут снимать стоящие наготове журналисты. Никол подбежал к президенту США, протянул руку, тот ее, само собой, пожал. Потом армянский премьер пару шагов прошел рядом. И на этом "дипломатический успех" завершился.

Момент "исторического" рукопожатия

Внимание на фото: у президента США на лице явное удивление - "Кто это?"

А тут чета Трамп и вовсе забыла о пристроившемся к ним бородатом парнишке из Армении, только сам Пашинян улыбается фотокамере. Наверное, никак не может поверить, что трюк сработал.

Вопрос не в том, кто рядом на фото. Вопрос в недостойном поведении руководителя государства. Представляя страну, нужно уметь себя держать. Большая политика - это не митинг в Ереване. Нужно уметь сохранять достоинство. Только тогда тебя будут уважать.