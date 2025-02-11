https://news.day.az/politics/1729521.html Состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа 11 февраля продолжились судебные слушания по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, а также Рубена Варданяна, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке...
Состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа
11 февраля продолжились судебные слушания по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, а также Рубена Варданяна, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате агрессии Армении, передает Day.Az.
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