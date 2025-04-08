Турция не сделает шагов в сторону Армении, пока Ереван...

Турция не будет предпринимать никаких позитивных шагов в сторону Армении, пока Ереван не примет условия, выдвинутые Азербайджаном для заключения мирного договора.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил советник Президента Турции по вопросам безопасности и иностранных дел Чагры Эрхан в ходе 7-го Политического форума Университета АДА в городе Ханкенди.

Ч.Эрхан добавил, что проармянская позиция некоторых западных стран, особенно Франции, угрожает затянуть усилия по достижению прочного мира в регионе.

"Решения, принимаемые этой страной против Азербайджана в институтах ЕС, такие как приостановка участия азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, не способствуют установлению мира в регионе", - подчеркнул он.