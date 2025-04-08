Интервью Севиль Микаиловой YouTube-каналу Всемирного межпарламентского союза

Вице-президент Исполнительного комитета Всемирного межпарламентского союза (IPU), член Группы гендерного паритета организации и депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова дала интервью официальному каналу IPU в YouTube, передает Day.Az.

Напомним, что Группа гендерного паритета в IPU состоит из 4 человек, в ее задачи входит мониторинг обеспечения гендерного баланса в парламентах стран мира.

Интервью было записано в феврале 2025 года Нью-Йорке, США. С.Микаилова посетила Нью-Йорк по поручению спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой для участия в заседаниях оргкомитетов 6-й Всемирной конференции председателей парламентов, 15-го Саммита женщин-спикеров парламентов и парламентских слушаниях в ООН.