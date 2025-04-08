Задержаны трое человек, обвиняемые в финансировании терроризма

В Азербайджане к уголовной ответственности по обвинению в финансировании терроризма привлечены три человека - Хагани Омаров, Анар Саламзаде и Эльчин Азизов.

Как передает Day.Az, подозреваемые были задержаны в результате оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемые переводили денежные средства определенным лицам, действующим за рубежом, с целью поддержки террористической деятельности.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу.

На заседании стороны не заявили никаких ходатайств. Следующее судебное заседание по существу назначено на 22 апреля.