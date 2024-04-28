Экс-возлюбленная Тимати заявила, что свекровь больше никогда не увидит свою внучку

Экс-возлюбленная рэпера Тимати заявила в личном блоге, что свекровь Лилия Соловьева больше никогда не увидит свою внучку. Певица Алекса призналась, что не может простить мать мужа Вячеслава Дайчева из-за ее злых поступков, передает Day.Az.

"Отвечу один раз и больше к этому вопросу возвращаться не буду. Этой женщины никогда не будет в жизни моей дочери. Все ее злые поступки на протяжении трех лет останутся на ее совести. Здоровья ей и счастья. Такие вещи непростительны", - высказалась артистка.

О разладе в семье стало известно еще в 2022 году. Соловьева тогда заявляла, что не ссорилась с Алексой и не понимает, почему прекратилось общение. По предположению женщины, невестке не нравится ее общение с внуком Тимуром - мальчиком, которого родила от Дайчева танцовщица Александра Сивкова.

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