Всемирно известный американский актер Ченнинг Татум тайно приехал в Баку к своей возлюбленной Джесси Джей.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствует Instagram story в профиле Джесси Джей, которая недавно приехала в Баку заменить Сэма Смита и выступить на Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019.

Певица выложила видео, где она поздравила актера с днем рождения, которое он отметил 26 апреля, спев ему слова "It's your birthday, do, do what you want" (Это твой день рождения, делай, делай что хочешь) из своей песни "It's My Party" 2013-го года. За кадром можно было услышать мужской смех, предположительно принадлежащий Ченнингу.

А пару часов назад, перед концертом в Баку, певица опубликовала фотографию с ним.

Также некоторые посетители концерта заметили его в толпе в Baku Crystal Hall.

Напомним, что Джесси Джей - хедлайнер гоночного уик-энда. Мультиплатиновая вокалистка, исполнительница мировых хитов "Price Tag," "Domino" и "Bang Bang" выступила в субботу вечером на главной сцене Гран-При Азербайджана в Baku Crystal Hall.

Отметим, что Джесси и Татум начали встречаться апреле 2018 сразу после его громкого громкого развода с Дженной Дуан.

По мнению многих поклонников, Джесси Джей внешне очень похожа на его бывшую жену. Сходство настолько явное, что возникает вопрос: актеру нравятся женщины определенного типажа или же он специально выбирал в спутницы женщину, похожую на экс-супругу?

Али Ибрагимов