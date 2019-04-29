Все уже привыкли к тому факты, что большинство звезд не отличается примерным поведением и то и дело имеют проблемы с законом. Однако некоторые из причин, по которым знаменитости оказываются на скамье подсудимых, отличаются особым абсурдом. О самых нелепых расскажет Day.Az со ссылкой на Anews.

Кристофер Нолан

Режиссер был обвинен в том, что он присвоил имя города Батман, обойдя закон, и использовал его в серии своих работ. В качестве обвинителя выступил мэр города. Кроме того, мэр доказывал, что свое имя город получил задолго до 1939 года - именно в этот год появились первые упоминания Бэтмена.

Майкл Джордан

Казалось бы, кто не мечтает о славе? Удивительно, но в числе этих людей - двойник Майкла Джордана. Он подал на баскетболиста в суд за то, что из-за схожей внешности к нему на улице часто подходят фанаты Майкла и мешают его спокойной жизни.

Мила Кунис

Проблем звезде подбросила бывшая подруга Кристина Каро. Девушка обвинила актрису в том, что та украла ее курицу, и этим иском она была намерена возместить 5 тысяч долларов. Такую сумму Кристина объяснила просто: стоимость самой курицы и компенсация услуг психолога, к которому ей довелось обратиться, чтобы справиться с потерей. Мила поступила оригинально и подала встречный иск, требуя компенсацию за моральные страдания после просмотра клипа Каро.

Канье Уэст, Рианна, Джей Зи, Крис Браун и Бейонсе

Один заключенный из США решил обвинить всю компанию. Он уверял, что используя технологии спецслужб, артисты похитили тексты его песен и теперь заколачивают на них миллионы.

Джей Зи и Бейонсе, Мэрайя Кери

Начинающая певица Тина Силс решила воспользоваться шансом стать знаменитой и подала в суд на Бейонсе. Она обвинила певицу с супругом в том, что они похитили биоматериал, а матерью дочки пары является сама Тина. Мэрайя Кери повезло больше - на скамье подсудимых она не оказалась, но была поставлена в известность, что ее дети родились от суррогатной матери.

Шон Комбс

Внезапно для самого себя Шон стал отцом ребенка Валери Теркс. Девушка была намерена выбить из него 11 миллионов долларов. Кроме того она обвиняла мужчину в том, что она отдала ему в казино фишки для обмена на деньги, но полученную сумму он оставил себе.

Саша Барон Коэн

Пожилая женщина обвинила комика в том, что из-за него она осталась инвалидом. По ее словам, на одном мероприятии Саша вырвал у нее силой микрофон, нанеся травмы, после которых у нее случилось два кровоизлияния в мозг. Впрочем, на самом деле женщина ни разу не видела Коэна в реальности. ​



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