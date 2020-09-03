https://news.day.az/showbiz/1267707.html Шуфутинский представил новый клип на песню «3 сентября» - ВИДЕО
Шуфутинский представил новый клип на песню «3 сентября» - ВИДЕО
Эстрадный исполнитель Михаил Шуфутинский 3 сентября представил новый короткий клип на свою песню "Третье сентября".
Музыкальный ролик с популярной песней опубликован "ВКонтакте". В нем Шуфутинский умывается в ванной комнате и в зеркале видит себя же, поющего "Третье сентября" в новой аранжировке.
По словам Михаила Шуфутинского, 3 сентября он встретит в гостях у друзей - один из них в этот день празднует день рождения.
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