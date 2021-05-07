Не могу встать с кровати: Бузова разрыдалась, говоря о своем состоянии

Перенесшая экстренную операцию Ольга Бузова разрыдалась, говоря о своем состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, певица призналась, что не может встать с кровати и постоянно плачет.

"Постоянно плачу. Я не могу встать с кровати пока еще. Очень сильная слабость. Температура поднялась", - рассказывает телеведущая.

По какой именно причине Бузова оказалась в больнице, она пока не рассказывает.

"Думаю, что станет легче, я вам все расскажу, но легче не становится. Я знаю, что все переживают за меня. Простите, что переживаете. Все нормально. Все будет хорошо. Главное, все самое страшное позади", - сказала Бузова в Instagram-stories.

Накануне появилась информация о том, что Бузовой потребовалась экстренная операция. Представители певицы сначала отказывались от комментариев, однако потом подтвердили, что звезда действительно перенесла хирургическое вмешательство. Представитель Бузовой Антон Богославский заявил, что за состоянием артистки следят лучшие врачи.

Сегодня вечером Бузова прервала молчание в соцсетях и сообщила, что долгое время отходила от наркоза.