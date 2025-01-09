Лидер против "Муров Аз Терминала", чемпион играет с "Гянджой"

Сегодня пройдут матчи V тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как передает İdman.biz, откроет тур встреча между "Муров Аз Терминалом" и "Абшероном".

Чемпион страны примет "Гянджу", а UNEC сыграет с "Национальной Академией авиации".

Высшая лига

V тур

9 января

16:00 Муров Аз Терминал - Абшерон

18:00 Азеррейл - Гянджа

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

17:00 UNEC - Национальная Академия авиации

Спортивный зал UNEC

1

Абшерон

4

4

0

12-3

357-179

11

2

Азеррейл

4

3

1

10-5

263-282

8

3

Гянджа

4

2

2

8-6

299-269

7

4

Национальная Академия Авиации

4

2

2

8-9

339-373

6

5

Муров Аз Терминал

4

1

3

6-9

309-319

4

6

UNEC

4

0

4

0-12

129-300

0