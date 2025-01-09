https://news.day.az/sport/1721597.html Лидер против "Муров Аз Терминала", чемпион играет с "Гянджой" Сегодня пройдут матчи V тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд. Как передает İdman.biz, откроет тур встреча между "Муров Аз Терминалом" и "Абшероном". Чемпион страны примет "Гянджу", а UNEC сыграет с "Национальной Академией авиации". Высшая лига V тур 9 января 16:00 Муров Аз Терминал - Абшерон
Лидер против "Муров Аз Терминала", чемпион играет с "Гянджой"
Сегодня пройдут матчи V тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как передает İdman.biz, откроет тур встреча между "Муров Аз Терминалом" и "Абшероном".
Чемпион страны примет "Гянджу", а UNEC сыграет с "Национальной Академией авиации".
Высшая лига
V тур
9 января
16:00 Муров Аз Терминал - Абшерон
18:00 Азеррейл - Гянджа
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта
17:00 UNEC - Национальная Академия авиации
Спортивный зал UNEC
|
1
|
Абшерон
|
4
|
4
|
0
|
12-3
|
357-179
|
11
|
2
|
Азеррейл
|
4
|
3
|
1
|
10-5
|
263-282
|
8
|
3
|
Гянджа
|
4
|
2
|
2
|
8-6
|
299-269
|
7
|
4
|
Национальная Академия Авиации
|
4
|
2
|
2
|
8-9
|
339-373
|
6
|
5
|
Муров Аз Терминал
|
4
|
1
|
3
|
6-9
|
309-319
|
4
|
6
|
UNEC
|
4
|
0
|
4
|
0-12
|
129-300
|
0
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