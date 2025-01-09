В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Симоньян лицемерит даже в посте о критическом состоянии собственного мужа

Day.Az представляет публикацию:

Российско-армянский пропагандист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме.

Об этом сообщила его жена, еще один российско-армянский пропагандист Марго Симоньян. По ее словам, раскрывать деталей она не хотела, но пришлось, потому что о случившемся узнали журналисты.

Симоньян упоминает также, что у Кеосаяна - проблемы с сердцем.

Первые слухи о том, что Тигран Кеосаян при смерти, появились вчера вечером. Сообщалось, что его привезли в одну из московских больниц уже в состоянии комы. Ситуация была настолько плохая, что к Кеосаяну дважды приводили священников (причем один раз - православного, а второй - армянского). Видимо, его шансы выкарабкаться оценивают не очень высоко.

При этом, Симоньян лицемерит даже в посте о критическом состоянии собственного мужа. Не умею, говорит, снимать рыдания на селфи.

Ну да, ну да. Симоньян для съемки рыданий нужны минимум три камеры, выставленный свет и нормальный монтажер.