Слова Трампа о Гренландии вызвали тревогу в Европе

Заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии вызвали в Европе серьезную обеспокоенность.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

По ее данным, именно с этим связано решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выступить со специальным заявлением для прессы и публично напомнить США о необходимости соблюдения принципа неприкосновенности границ.

Глава правительства ФРГ провел телефонные переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и генсеком НАТО Марком Рютте. С президентом Франции Эмманюэлем Макроном канцлер обсудил заявления Трампа по SMS, пишет Bild.