https://news.day.az/world/1721587.html Слова Трампа о Гренландии вызвали тревогу в Европе Заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии вызвали в Европе серьезную обеспокоенность. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.
Слова Трампа о Гренландии вызвали тревогу в Европе
Заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии вызвали в Европе серьезную обеспокоенность.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.
По ее данным, именно с этим связано решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выступить со специальным заявлением для прессы и публично напомнить США о необходимости соблюдения принципа неприкосновенности границ.
Глава правительства ФРГ провел телефонные переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и генсеком НАТО Марком Рютте. С президентом Франции Эмманюэлем Макроном канцлер обсудил заявления Трампа по SMS, пишет Bild.
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