Звезда "Бэтмена" Лиам Нисон раскритиковал франшизу "Звездные войны" из-за большого количества спин-офф, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оскаровский номинант и офицер ордена Британской империи заявил, что расширение проекта Джорджа Лукаса только вредит ему.

"Я точно не хочу возвращаться в "Звездные войны". Их сейчас стало так много, что для меня они утратили свою былую магию", - заявил Нисон.

Во франшизе Джорджа Лукаса актер исполнил роль джедая Квай-Гон Джинна в нескольких фильмах серии.