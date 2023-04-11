Звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин встречается с известным блогером

Актер турецких сериалов Керем Бюрсин состоит в романтических отношениях с блогером Мехтап Алгюль, об этом пишет StarHit. Девушка ведет страницу в Instagram, где преимущественно выкладывает снимки из путешествий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Керем Бюрсин стал известен после того, как снялся в сериале "Постучись в мою дверь". Главную женскую роль в проекте сыграла актриса Ханде Эрчел. Во время съемок сериала между артистами завязался роман. Они встречались несколько лет, однако расстались в 2022 году. Об этом рассказали представители Бюрсина.

"В сердце актера сейчас никого нет, поэтому он занят только своей работой", - сообщил представитель артиста.

Летом 2022 года стало известно, что Керем Бюрсин ведет переговоры о съемках в российском проекте. В свою очередь Ханде Эрчел пробует свои силы в США - в скором времени с ней выйдет сериал "Два незнакомца", а также фильм "Пьянящая любовь".