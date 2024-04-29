Джастин Бибер шокировал кардинальными изменениями во внешности

Известный канадский певец Джастин Бибер удивил кардинальными изменениями в своем внешнем виде.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, артист с годами очень сильно изменился. Джастин Бибер выбрал совсем другой стиль, взамен того, который был у него в начале популярности, и стал его придерживаться. На днях исполнитель опубликовал серию новых фотографий, которые просто шокировали его поклонников.

На снимках Джастина Бибера просто не узнать. Музыкант отрастил длинную бороду, которую не спешит сбривать, и вьющиеся волосы. Фанаты исполнителя начали беспокоиться, не случилось ли что-то в его жизни.

- Мой друг, что с тобой случилось?

- Кто этот мужчина?

- Джастин, у тебя все хорошо?

Впрочем, на большинстве кадров Джастин Бибер был улыбающимся. Его фанаты предположили, что он наконец нашел тот стиль, в котором ему комфортно. Некоторые же поклонники певца отметили, что будут любить своего кумира, как бы он ни менялся.

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