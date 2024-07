Феерическое шоу "Короля поп-музыки" Дэвида Фостера представлено на Dream Fest в Баку

Фантастическим шоу David Foster & Friends всемирно известного канадского музыканта, "Короля поп-музыки" и одного из самых успешных продюсеров в истории популярного жанра Дэвида Фостера (David Foster) запомнился пятый день грандиозного музыкального фестиваля Dream Fest, сообщает Day.Az. На счету Дэвида Фостера 16 наград "Грэмми", из них три - в номинации "Лучший продюсер года", сотрудничество с лучшими музыкантами эпохи, среди которых Whitney Houston, Michael Jackson, Beyonce, Jennifer Lopez, Madonna и многие другие.

В праздничном вечере EMIN под аккомпанемент несравненного David Foster исполнил песни из альбома Now or Never, созданного совместно с легендарным продюсером. Эмин Агаларов познакомился с Дэвидом Фостером десять лет назад. Год назад они начали сотрудничать и в этом году выпустили англоязычный альбом Now or Never, который имел большой успех в США и в других странах. David Foster аккомпанировал своей супруге, американской певице, поэтессе, актрисе и модели Katharine McPhee, а также Ани Лорак. EMIN выступил в дуэте с легендарным Engelbert Humperdinck и Nicole Scherzinger, а с Alessandro Safina спели легендарную песню Муслима Магомаева "Синяя вечность" на двух языках. На сцене блистала Nicole Scherzinger - популярная американская певица и бывшая вокалистка группы The Pussycat Dolls. Это было нечто!

В этот вечер со своими хитами также выступили итальяно-английский исполнитель Джек Саваротти, Стас Михайлов, Ирина Дубцова, Юрий Киселев, Зульфия Ханбабаева, Согдиана, Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, обладатель Grammy DJ Imanbek. Ведущие концерта: несравненная Регина Тодоренко и звездный дуэт - Эльдар Гасымов & Нигяр Джамал.

Dream Fest - это новое событие в музыкальной истории Sea Breeze, атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ. Абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air, невероятные шоу, три музыкальные сцены и выступления сотни всемирно известных артистов с 23 по 28 июля. Шесть дней живой музыки, драйва и отличного настроения - все это на каспийском побережье, в любимом месте отдыха бакинцев и гостей города. Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры является неотъемлемой частью фестиваля.

