Три года молчания: Брюс Уиллис снова в центре внимания

Актер Брюс Уиллис впервые за три года вышел на публику.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Жена Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис опубликовала черно-белое видео, на котором Уиллис в кепке New York Yankees пожимает руку офицеру полиции Лос-Анджелеса и позирует с ними для фото. Видео было сделано под песню Led Zeppelin "Going to California".

"Заметив кого-нибудь из спасателей, Брюс никогда не упускал случая выразить свою признательность искренним рукопожатием и словами "спасибо за вашу службу". Вчерашний день не стал исключением", - написала она.

В феврале 2022 года стало известно, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.

24 декабря Хэминг показала фото тяжелобольного мужа. Брюс Уиллис был запечатлен вместе со своими дочерьми: 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин. На одном снимке актер играл с девочкой в гольф, а на другом сидел в ресторане с ребенком.

У актрисы Деми Мур трое детей от Уиллиса: Талулла, Румер и Скаут. Голливудские звезды прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. Через девять лет после развода артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе его на 23 года. Супруги воспитывают двух девочек: 12-летнюю Мейбел Рей и 10-летнюю Эвелин Пенн.