Гитара лидера Pink Floyd стала самой дорогой за историю торгов

Гитару лидера группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали на аукционе дома Christie's за $14.55 млн, что делает ее самой дорогой гитарой, выставленной когда-либо на торги. Об этом сообщает The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лидер Pink Floyd купил гитару Fender Stratocaster в 1970 году в магазине Manny's Music в Нью-Йорке. Инструмент использовался при записи шести альбомов Pink Floyd, а также на многих выступлениях группы в период с 1972 по 1983 год.

В прошлом Fender Stratocaster находилась в коллекции предпринимателя Джима Ирси. Он приобрел инструмент в 2019 году, когда гитара стоила немного дороже $5 млн. Как отмечает NYT, предыдущей самой дорогой гитарой, проданной на аукционе, была Martin D-18E фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, ее продали на торгах за $6,01 млн.