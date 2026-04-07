Дакота Джонсон больше не скрывает новый роман

Дакота Джонсон была замечена за поцелуями с музыкантом Role Model и, тем самым, официально подтвердила свои новые отношения, передает Day.Az со ссылкой на Page Six.

Папарацци засняли пару во время поцелуя и объятий в Лос-Анджелесе. Звезды выглядели беззаботно и довольно счастливо.

По данным издания, весь вечер прошел очень романтично: Дакота и Role Model держались за руки, обнимались и явно не пытались скрыть симпатию друг к другу.

Слухи об их отношениях появились еще в начале 2026 года, когда звезд заметили на уютном ужине при свечах. Позже пару не раз видели вместе, однако многие считали, что между ними просто дружба. Однако новые кадры говорят об обратном.

Напомним, что в июне 2025 года стало известно, что Дакота Джонсон и солист группы Coldplay Крис Мартин после восьми лет вместе разорвали свои отношения. Role Model ранее состоял в отношених с американской ведущей и блогером Эммой Чемберлен.