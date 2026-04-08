Звезда «Белого лотоса» станет матерью
Актриса Обри Плаза ждет ребенка. Об этом сообщает издание People со ссылкой на окружение артистки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Плаза беременна от своего партнера - американского актера Кристофера Эбботта. Малыш станет для пары первенцем.
"Это был прекрасный сюрприз после такого эмоционального года", - заявили знакомые актрисы.
В декабре 2025 года Обри Плаза потеряла мужа - режиссера Джеффа Баэны. Кинематографиста нашли 4 декабря в его доме в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), спасти его не удалось. После трагедии Обри Плаза отказалась от дебютного появления на сцене в качестве ведущей церемонии вручения кинематографической премии "Золотой глобус".
