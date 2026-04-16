Жена Джастина Бибера ответила, сколько детей она хочет от певца

Жена певца Джастина Бибера, модель и бизнесвумен Хейли Бибер, в интервью журналу Interview призналась, что хочет родить еще минимум несколько детей, передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

"Я определенно хочу больше одного ребенка, но я живу пока одним. В некоторые дни мне хочется двух, в другие - пять", - заявила Хейли.

Бибер подчеркнула, что с ранних лет хотела выйти замуж и родить детей. Модель заявила, что ей очень нравится быть матерью. По ее словам, она особенно любит проводить время с сыном Джеком по утрам.

"Мой сын обычно просыпается около 7:30, я стараюсь как можно чаще быть с ним. С тех пор как я стала мамой, я стала получать гораздо больше удовольствия от своих утренних часов. Я стараюсь не хватать телефон сразу после пробуждения, хотя часто так делаю. Я пытаюсь сначала смотреть на солнечный свет, потому что, как мне говорили, это лучше для циркадного ритма. Я встаю, чищу зубы, немного привожу себя в порядок, иду посмотреть, проснулся ли мой сын", - поделилась Бибер.

В интервью она также призналась, что каждый вечер молится со своим сыном.

В 2018 году Хейли вышла замуж за Джастина Бибера. 9 мая 2024-го манекенщица объявила о своей беременности. В конце августа того же года певец сообщил, что они с женой впервые стали родителями.