Какие теории строят фанаты о финале "Эйфории"

Финал третьего сезона "Эйфории" уже совсем близко.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, Vanity Fair собрал самые популярные версии о том, что может произойти в последнем эпизоде сериала, который выйдет уже 31 мая.

Итак, одной из самых популярных теорий является предположение, что в финале может погибнуть один из главных персонажей. Вернее, еще один, ведь (спойлер) Нейта мы уже потеряли. Конечно, данным персонажем в первую очередь является Ру. Поклонники еще при просмотре первого сезона, задумывались о том, что повествование героини ведется в прошедшем времени. Быть может, в конце нас ждет кадр, где Ру завершает рассказ из-за своей смерти.

Но зрители не исключают и более светлый финал. Некоторые считают, что Ру может выжить и наладить отношения с близкими ей людьми. Для Джулс авторы прогнозируют шанс на новую жизнь и карьеру художницы, а Кэсси и Лекси - возможное примирение после всех конфликтов. Больше похоже на сказку, нежели знакомую нам "Эйфорию".

Более того, другие предполагают, что весь просмотренный нами сезон - это вымысел творческой и талантливой Лекси. Возможно, это все лишь плод бурной фантазии героини, и на самом деле каждый персонаж живет обычную жизнь без запрещенных веществ, преступников и других треплющих нервы событий.

Напомним, что сериал "Эйфория" вышел на HBO в 2019 году и быстро стал одним из самых обсуждаемых шоу поколения.