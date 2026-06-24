Наоми Кэмпбелл появилась на публике в Лондоне

Модель Наоми Кэмпбелл вышла на публику в Лондоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Hello.

56-летняя Наоми Кэмпбелл предпочла для выхода приталенную белую блузу, черную юбку в горох и босоножки из кожи. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с коричневой помадой. В кадре она позировала со спортсменом Коулом Бреком и миллиардером Умаром Камани.