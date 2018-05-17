Объявлены нерабочие дни в июне

В Азербайджане в июне будет пять нерабочих дней подряд в связи с праздником Рамазан и Днем национального спасения.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы Кабинета министров Акиф Али, передает Day.Az.

По его словам, 15 июня в стране будет отмечаться День национального спасения, 15 и 16 июня - праздник Рамазан.

В связи с тем, что День национального спасения и праздник Рамазан приходятся на один и тот же день, а также в связи с тем, что один из праздничных дней -16 июня - попадает на выходной день (субботу), были внесены изменения в даты нерабочих дней.

Согласно частям 5 и 6 статьи 105 Трудового кодекса и решению Кабмина "О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2018 году" 18,19 июня будут считаться нерабочими днями.

Таким образом, если учитывать воскресенье, 15, 16, 17, 18 и 19 июня в стране будут нерабочими днями, 20 июня - рабочий день.

Отметим, что в связи с тем, что 26 июня отмечается День Вооруженных сил, этот день также объявлен нерабочим.

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