Азербайджанец создает и продает по всему миру уникальные игрушки Nafantano - ВИДЕО - ФОТО

Пушистые коалы, милые мамонтята и настоящий Стич! В фантастических зверят от Nafantano влюбляешься с первого взгляда. Day.Az представляет интервью Baku Afisha с создателем бренда фантастических игрушек Тогрулом Самедовым, где он рассказал о том, как бизнес стал хобби, а также об источниках дохода, заказчиках и секретах бизнеса.

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По образованию я стоматолог, а по предназначению - предприниматель. Свой первый бизнес я начал в 16, сразу после того, как поступил в АМУ. А мастерить фантастические игрушки начал 2 года назад.

Nafantano - это мягкие, пушистые игрушки для взрослых детей. Они отличаются реалистичностью и тем, что сочетают в себе трогательность и коварство. Разрабатывая этих персонажей, я стремлюсь совместить несовместимое.

Я с детства любил рисовать и, наверное, именно любовь к рисованию и искусству помогает мне в бизнесе. До Нафантано я занимался разработкой сайтов, мобильных приложений и игр. На тот момент я активно занимался разработкой игры Fatal Fight в Санкт-Петербурге. Так получилось, что прибыль игры резко упала, а вся выручка уходила на содержание команды разработчиков. Я решил начать какой-нибудь дополнительный бизнес, чтобы прокормить семью.

Устроиться куда-то работать - не для меня. Мне нужен был бизнес, который бы мог приносить прибыль при минимальных денежных вложениях. Когда начинаешь новый бизнес, количество денег и время обратно пропорционально. Если хочешь иметь больше свободного времени, надо вкладывать больше денег, а если денег мало или совсем нет, то нужно вкладывать все свое время и труд. С такими мыслями я открыл записную книжку и стал записывать свои идеи. В какой-то момент родилась идея мастерской.

Я люблю придумывать названия для своих проектов. Как минимум, это дает преимущество при регистрации товарного знака или домена. В Нафантано зашифрованы инициалы моей семьи - моей супруги Нафисы, меня - Тогрула, и сына Онура - "NAFisa ANd Toghrul ANd Onur".

У многих хобби перерастает в бизнес. У меня все было наоборот. В конце 2016 года я продал игру Fatal Fight и начал новый бизнес в Дубае. На данный момент Нафантано стало моим хобби, хотя все началось как бизнес. На самом деле мне трудно определить, что бизнес, а что хобби. Я люблю все, что я делаю, и в центре каждого моего проекта стоит любовь к искусству и творчеству.

Всю жизнь я занимался разными вещами и набирался навыков в разных направлениях. Рисовать я умел с детства, в Медицинском университете научился лепить скульптуры зубов. Кроме того, я неплохо разбираюсь в психологии, понимаю, что нужно людям.

Ещё до создания Нафантано, я познакомился с очень талантливым скульптором Эльвином Набизаде. Он научил меня тонкостям работы со скультурами, на первых порах помогал в создании игрушек.

Процесс создания игрушек состоит из нескольких этапов, и для каждого из них требуются разные материалы и инструменты. Все начинается со скульптур головы, рук и ногтей из полимерной глины. Я использую искусственный мех высокого качества, имитирующий натуральный, медный скелет, стекло для создания глаз, стеклянный гранулят для утяжеления, акриловые краски и особый силикон, который на ощупь напоминает лапки котят (в Голливуде из него делают грим и маски). Все материалы я покупаю через интернет со всего мира. Первые модели у меня получались за неделю, иногда две. Сейчас всё занимает два дня.

Самый любимый этап - обратная связь, когда новые владельцы отправляют свои видео и фотографии с игрушками, делятся впечатлениями. А нелюбимого этапа у меня, пожалуй, нет. Как я уже говорил, я люблю всё, что делаю, а любые проблемы, возникающие в процессе, для меня лишь источник нового опыта и знаний. А учиться я люблю.

Я понял, что мне пора открывать онлайн-магазин ещё до того, как начал творить. Я получал заказы задолго до того, как создал свою первую игрушку. Как это возможно? Всё просто: я нарисовал концепты игрушек и начал делать их уже после того, как собралось достаточно заказов. Это было нужно, чтобы купить нужные материалы и инструменты. Первые клиенты получили игрушки через 6 месяцев после оплаты, а сейчас этот процесс занимает около месяца. В среднем я получаю 10-20 заказов в месяц. Посмотреть мои концепт-арты можно тут.

80% моих покупателей - из Америки. На втором месте страны Европы, а дальше - Азия. Всего я насчитал покупателей из 23 стран. Поступает много запросов на создание игрушек по личному эскизу заказчика, но я, как правило, отклоняю такие запросы, поскольку это сильно мешает творчеству.

Часто игрушки заказывают девушки от 25 до 30 лет. Иногда пишут мужчины, выбирающие подарок для своих дам, и очень редко для детей. В фантастические зверята - не для детей, а для того, чтобы радовать взрослых. Это предмет искусства, а не детская плющевая игрушка.

Был забавный случай, когда девочка из России пожертвовала зубы зубной фее, и потребовала взамен игрушку Нафантано. АЗная, что игрушка дорогая, девочка отдала целых два зуба! Ее мама не смогла удержаться и заказала игрушку, которую она попросила.

Никто из моих родных и друзей не принимает участие в процессе создания игрушек. Но у меня есть две помощницы, которые помогают мне на разных этапах, чтобы я мог как можно больше времени тратить на создание новых образов и персонажей.

Источником вдохновения для меня являются фотографии разных животных, персонажей из мультиков, а также я слежу за работами других мастеров.

Есть много онлайн мастер-классов для обучения разным техникам: сухое валяние, тедди техника, смешанная техника, работа с силиконом. Я научился всем этим техникам и совместил их для максимальной реалистичности. Я научился всему простым способом: "экспериментируй-провались-научись-повтори". И так до бесконечности. Мой рецепт успеха состоит из трех ингредиентов:

Первое - люби то, что делаешь

Второе - делай так, чтобы это было кому-то нужно

Третье - вкладывай время и деньги в самообразование

Мне почти 30, но я все ещё не могу понять, что такое хобби и свободное время. Свободное от чего? От работы? От семьи? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на тех и то, что не любишь. Я люблю всё, что делаю и всех, с кем провожу своё время.

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