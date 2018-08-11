На бакинском пляже прошел субботник - ФОТО

В связи с "Днем Каспия" на территории бузовнинского пляжа был проведен субботник для очистки побережья от пластиковых и других отходов, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе акции от отходов было очищено пять гектаров территории, десять кубометров отходов было рассортировано и перевезено по назначению.

Подобные акции проводятся вдоль всей прибрежной полосы азербайджанского сектора Каспийского моря - от севера до юга.

В субботнике приняли участие представители Республиканского центра детско-молодежного развития министерства образования, азербайджанского представительства ООН, ООО "AzEkol", производственного объединения "EkoSfera" и общественности.

Мероприятие нацелено на повышение роли общественности в улучшении экологии Каспийского моря и прибрежной зоны, усиление сотрудничества с общественностью в этой сфере.

Напомним, что с вступления 12 августа 2006 года в силу Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря ежегодно этот день отмечается как "День Каспия".