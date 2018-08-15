В этих районах Баку не будет воды
15 августа 2018 10:51 2 321
В ряде районов Баку и Гаджигабульском районе Азербайджана возникнут перебои в подаче питьевой воды.
Как сообщили Day.Az в отделе ОАО "Азерсу" по связям с общественностью, в связи с интенсивными осадками на территории страны в последние дни, повысилась мутность воды в реке Кура. По этой причине возникнут перебои в подаче воды в части Гарадагского, Сабаильского и Бинагадинского районов Баку, а также в населенных пунктах Гаджигабульского района Азербайджана.
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