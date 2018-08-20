«Мой Баку»: Кинотеатры нашей столицы – прошлое и настоящее - ФОТО

Еще несколько десятилетий назад походы в кино были излюбленным способом проведения досуга каждого жителя Баку. Несмотря на то, что репертуар в те годы не отличался разнообразием, каждое посещение кинотеатра было волнующим и радостным событием для каждой семьи. Наши родители вспоминают, как сбегали с уроков и институтских лекций, чтобы попасть на долгожданный киносеанс. В дни премьер, в воскресные дни и в период праздников в кассы выстраивались огромные очереди, билетов порой было не достать и перед сеансом счастливчиков "атаковали" просители "лишних билетиков".

Буфеты при кинотеатрах с неизменными булочками, сосисками, пирожками, какао, чаем, лимонадом "Буратино" и "Гызыл Гюль"... Это сейчас мы, комфортно развалившись в мягких креслах, хрустим попкорном и запиваем его колой. А в старых кинотеатрах Баку с едой в зал не пускали, и потому зрители наедались либо до, либо после сеанса.

А художники, рисовавшие афиши, - это отдельный разговор. Это же был особый вид искусства. Сегодня постеры для кинотеатров изготовляются по последнему слову полиграфии при помощи компьютерных программ, но они какие-то неживые, в них нет души.

Так какими же они были, кинотеатры Баку? Многие из нас помнят "Азербайджан", "Араз", летний кинотеатр "Бахар", который был расположен в Приморском парке, "Вагиф", "Вэтэн", "Низами", "Вышка", "Билик", "Дружба", "Мир", "Шуша", "Пионер", им. Дж. Джабарлы, "Октябрь"... Это только малая часть истории кино в нашей столице.

Появление кинематографа - одного из величайших изобретений ХIХ века - не осталось незамеченным в Баку. Как признаются исследователи этого вопроса, точную дату демонстрации первого фильма в Баку и место показа установить не удалось. К одному из первых упоминаний о демонстрации кинофильмов можно отнести сообщение, что в ноябре 1889 году в Баку прибыл известный физик-механик Краузе, познакомивший бакинскую публику со своими "туманными картинами".

Уже в 1896 году жители Баку начинают широко пользоваться новым техническим достижением - кинематографом. Летом 1897 года приезжей Дирекцией синематографа Люмьера были даны в Баку, на нижней площадке ротонды в городском Губернаторском саду и в Балаханы, в зале клуба торгового дома "Бенкендорф и Ко" несколько сеансов "живой движущейся фотографии". Как писалось на афишах: первый раз в Баку - "Синематограф настоящий Люмьера". Вскоре после этого сеансы синематографа, или движущейся живой фотографии, были даны и в театре Г.З.А. Тагиева.

В канун нового 1907 года в театре Тагиева были продемонстрированы с помощью усовершенствованного аппарата Пате новые зарубежные кинокартины. А в наступившем 1907 году в пассаже Тагиева на Ольгинской улице был открыт кинотеатр "Французский Электро-Биограф" - первый специализированный кинотеатр Баку. В театре Тагиева кинокартины демонстрировались и в последующие годы.

А теперь перейдем к недавней истории.

К рубежу 70-80 годов в Баку было несколько кинотеатров, которые активно посещались как взрослыми, так и детьми. Это "Дружба", "Вэтэн", "Шафаг", "Низами", "28 апреля", "Октябрь" и другие.

Интересная история. Оказывается, впервые своеобразное 3D было показано в кинотеатре "Араз" пару десятилетий назад. Однажды министерство культуры решило поэкспериментировать и показать новое оборудование для объемного кино, выдали зрителям пластмассовые очки, и зрители стали смотреть кино в формате 3D. Однако новшество не привилось, и оборудование из этого кинотеатра вывезли.

У бакинцев ценились и летние кинозалы, например, в "Шафаге", на крыше кинотеатра "Низами", в парке Рихарда Зорге. В советское время в кинотеатре "Шафаг" показывали очень популярные в наше время индийские фильмы. Очереди были огромные, спекулянты продавали билеты втридорога, но и это не останавливало любителей кинематографа. Кинотеатр работал с утра до глубокой ночи и всегда был дефицит мест. В то время у молодежи не было Интернета, компьютерных игр и спутникового телевидения, кино было единственным развлечением, поэтому и спрос был на него большой.

Кинотеатр "Вэтэн" отличался наличием зала революционной славы, где показывали исторические фильмы. А вот "Дружбу" любили за то, что там впервые в Баку появились игральные автоматы. Это был огромный ящик с двигающимся корабликом внутри. Нужно было бросить 15 копеек, чтобы получить право запустить в кораблик торпедой.

Особое место в истории кино в Баку занимает кинотеатр "Низами".

В свое время тут перед началом сеансов проходили первые в Азербайджане выступления джазовых и эстрадных коллективов. Это один из старейших кинотеатров страны, построенный еще в 1934 году. Ведь мало кто знает, что раньше кинотеатр назывался "Художественным". Только представители старшего поколения помнят его прежнее название, но и среди них многие путаются с датой постройки. Архитекторами этого замечательного здания стали Садых Дадашев и Микаил Усейнов. В 1934-1935 гг. они разработали проект двух похожих зданий, которые в итоге стали единым ансамблем, выполненным в мотивах и формах классицизма.

Поначалу в здании было три зала - зимний, летний и эстрадный зал для выступления различных оркестров, проведения других мероприятий - просмотра хроникальных и рекламных фильмов, для проведения лекций. А еще здесь был огромный тяжелый бархатный занавес, который раздвигался перед сеансом, совсем как в настоящем театре. В буфете продавали пирожные, газировку и знаменитое мороженое в вафельных стаканчиках. Примечательно, что мороженое разносили и в зале - симпатичные официантки с серебристыми подносами. Перед началом каждого сеанса публику развлекали артисты - вокалисты и небольшие ансамбли, а в фойе играла музыка.

В кинотеатре "Низами" самым любимым был тот момент, когда медленно отодвигался огромный бархатный занавес, открывался экран и медленно гасла гигантская люстра, нависшая над головой. Сначала показывали хронику дня о событиях, произошедших внутри страны и за рубежом, а затем начинались титры и музыка фильма. После основательной реконструкции в 2011 году кинотеатр "Низами" вновь распахнул свои двери для посетителей. Сегодня ему присвоен статус киноцентра. Здесь наряду с показом фильмов текущего репертуара, включающего лучшие новинки мирового кинопроката, в том числе в формате 3D, проводятся премьеры отечественных фильмов.

Говоря о бакинских кинотеатрах, конечно же, невозможно не вспомнить "Азербайджан". Он был неким символом респектабельности. В "Азербайджане" практически никогда не крутили индийских, арабских, пакистанских фильмов. Премьеры лучших европейских фильмов бакинцы смотрели именно в "Азербайджане", и лишь после этого эти фильмы попадали в кинотеатры "Джафар Джаббарлы", "28 апреля", "Нариман Нариманов", хотя по нынешними меркам они тоже располагались в центре, но не имели того же статуса. А в начале 2000-х бакинские зрители познакомились тут с попкорном, который был для них в диковинку.

В нелегкий для Азербайджана период конца 80-х и первой половины 90-х годов интерес к походам в кино у бакинцев несколько ослаб. Постепенно большая часть кинотеатров закрылась, в 90-е в наш город пришла эра видеосалонов - маленький телевизор в каком-то помещении и сидящая вокруг него толпа. С конца 90-х - начала 2000-х годов в стране начали появляться кинотеатры нового формата, оснащенные передовым проекционным и звуковым оборудованием, в которых демонстрировались премьеры мирового кинематографа. И постепенно горожане и гости столицы снова потянулись к кинокассам.

Возрожденный в конце 90-х кинотеатр "Азербайджан" имел небывалый успех. Несмотря на дороговизну, обрадовавшаяся появившейся возможностью молодежь с завидным энтузиазмом набивалась в небольшие залы единственного в ту пору функционирующего кинотеатра. Популярность кинотеатра длилась почти 10 лет, пока Park Cinema не составил ему достойную конкуренцию.

Кинотеатр "Шуша", располагавшийся в доме культуры на проспекте Ататюрка, в свое время считался одним из самых больших кинотеатров в Баку. Этот дом культуры состоял из 5 больших комнат, а также из летнего зала. После того, как кинотеатр вышел из подчинения министерства культуры и туризма в 2006 году, он был сдан в аренду для продажи мебели, затем функционировал как чайхана.

Первый кинотеатр Park Cinema открылся в Баку в 2010 году в известном торгово-развлекательном центре столицы Park Bulvar и сразу завоевал популярность у жителей и гостей столицы. Такой новый на тот момент формат проведения досуга, как посещение торгового центра, где можно не только сделать необходимые покупки, но и посидеть с друзьями в кафе или посмотреть новинки мирового кинопроката, весьма приглянулся бакинцам. Но и у него появился конкурент - Cinema Plus, сеть из 6 кинотеатров, расположенных в различных частях Баку и Абшерона и в городе Гянджа. Первый кинотеатр сети был открыт в самом сердце столицы в популярном торгово-развлекательном комплексе 28 Mall. А в 2016 году в торговом центре Ganjlik Mall распахнул двери самый большой кинотеатр Азербайджана с технологией Dolby Atmos.

А в 2016 году в Баку на территории Баиловского бульвара, недалеко от Aquatic Palace, прямо около моря открылся необычный летний кинотеатр - Baku Open Air Cinema. Отметим, что это не первая попытка открыть в Баку кинотеатр под открытым небом за последние годы, но еще никому не удавалось превзойти успех кинотеатра "Бахар", работавшего в Баку в прошлом веке, где жители смотрели фильмы с участием Жана Маре, Джульетты Мазины, Анук Эме, Фернанделя, Луи де Фюнеса, Жерара Филиппа...

Вот и завершился наш небольшой экскурс в прошлое бакинских кинотеатров. Думается, многим жителям столицы есть что вспомнить. Ведь кинотеатр - это не просто просмотр фильма, это особый мир, который продолжает привлекать нас, несмотря ни на какие доступные на домашнем телевизоре технологии.

Тамилла Мамедова