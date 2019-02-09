Выступления азербайджанских депутатов в Государственной Думе России в миниатюрных книгах - ФОТО

8 февраля в Музее миниатюрной книги состоялась презентация двухтомника миниатюрной книги "Азербайджанские депутаты в Государственной Думе России. 1906-1917", созданной на основе исследований начальника Секретариата Президента Азербайджанской Республики - помощника Президента, доктора исторических наук, профессора Диляры Сеидзаде.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, создатель и учредитель музея, заслуженный работник культуры Зарифа Салахова, открывая мероприятие, расценила презентацию как знаменательное событие для музея. Она отметила, что в книге содержатся тексты выступлений азербайджанских депутатов в Государственной Думе России четырех созывов. В первом томе приводятся выступления азербайджанских депутатов в Государственной Думе I и II созывов 1906-1907 годов, во втором томе - III и IV созывов 1907-1917 годов. В первом томе также опубликована аналитическая статья профессора Диляры Сеидзаде о деятельности азербайджанских депутатов в Государственной Думе России в соответствующий период.

Тема, которая вызывает у автора гордость

Выступившая на презентации доктор исторических наук, профессор Диляра Сеидзаде отметила, что в результате объявления Президентом Ильхамом Алиевым 2018 года в нашей стране "Годом Азербайджанской Демократической Республики" мировое сообщество получило возможность в течение целого года знакомиться со всеми событиями, произошедшими в Азербайджане в начале ХХ века. Издание этой книги является проявлением глубокой признательности господину Президенту.

Подробно проинформировав об издании, ученый-историк отметила, что в декабре 1905 года император России подписал Указ о выборах в Государственную Думу. Согласно Указу, населению, проживавшему на территории империи, в том числе в Азербайджане, было предоставлено право выбирать представителей в Государственную Думу. Выборы проходили после царского Манифеста 17 октября 1905 года. Азербайджан тогда состоял из двух губерний - Бакинской и Елизаветпольской (нынешняя Гянджа). В то же время все губернии на Кавказе находились в составе наместничества. Наместник на Кавказе - представитель Царской администрации имел право вмешиваться во все выборы, делать свои коррективы в ходе выборов. По общему согласию в то время было решено, что в Государственную Думу России будут направлены азербайджанские представители, которые в совершенстве владеют русским языком. И это было естественно, потому что разговоры велись на русском языке. В 1906 году в Бакинской и Елизаветпольской губерниях были проведены выборы. От губерний в Думу были избраны лица, получившие юридическое образование в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. То, что депутаты получили юридическое образование, было замечательным выбором с точки зрения защиты интересов народа. В первом созыве Азербайджан представляли Мамедтаги Алиев, Асадуллабек Мурадханов, Алимардан бек Топчибашев, Исмаил хан Зиядханов, Абдуррагимбек Ахвердиев.

Мусульманскую фракцию из 36 человек, в которую входили азербайджанские депутаты, возглавил Алимардан бек Топчибашев. Азербайджан во II Думе представляли Фатали хан Хойский, Халил бек Хасмамедов, Мамедага Шахтахтинский, Исмаил Тагиев, Мустафа Махмудов и Зейнал Зейналов, в III Государственной Думе - Халил бек Хасмамедов, в IV Думе - Мамедюсиф Джафаров.

Профессор Диляра Сеидзаде также рассказала об исследованиях, проведенных ею во время учебы в аспирантуре в Москве в 60-х годах минувшего века.

Отметим, что те, кто занимался в 60-х годах ХХ века исторической наукой, больше писал о пятилетках, забастовках, восстаниях. Что касается Диляры Сеидзаде, то, отправляясь в 1963 году в Москву на учебу в аспирантуре, она, продемонстрировав гражданскую позицию, поставила цель провести глубокое исследование, связанное с деятельностью азербайджанских депутатов в Думе. Ни то, что тогда в Ленинской библиотеке ей удалось собрать информацию в объеме ученической тетради по стенографическому отчету, ни предложения написать работу о кадетах, октябристах, не смогли заставить Диляру ханым свернуть с избранного пути. Благодаря ее напряженным усилиям, наряду с кандидатской диссертацией, был собран материал для монографии "Азербайджанские депутаты в Государственной Думе России".

"Лучшая часть моего исследования связана именно с азербайджанскими депутатами. Неслучайно первая на мусульманском Востоке демократическая республика была создана в Азербайджане, что произошло благодаря глубокому уму этих выдающихся людей", - сказала ученый-историк.

Книга, которая доводит голос Азербайджана до всего мира

На презентации выступили руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, народный писатель, депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова, директор Президентской библиотеки Маил Ахмедов, директор Азербайджанской национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде Керим Тахиров, писатель Натиг Расулзаде, депутаты Милли Меджлиса Жаля Алиева, Ильхам Мамедов, председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов, заведующая отделом Милли Меджлиса Адиля Аббасова, заведующая кафедрой гендера и психологии Бакинского государственного университета Рена Ибрагимбекова.

В выступлениях исследования, проведенные Дилярой Сеидзаде в советский период, были расценены как смелый шаг. Было отмечено, что представленное издание является книгой, доводящей голос Азербайджана до всего мира. Неслучайно на сегодняшний день электронный вариант книги прочитали почти 9 тысяч человек.

Было подчеркнуто, что эти книги, являющиеся ценным историческим источником, необходимо отправить в страны, где используется русский язык.

Отметим, что двухтомник "Азербайджанские депутаты в Государственной Думе России. 1906-1917" издан Музеем миниатюрной книги в типографии "Индиго" на русском языке, каждый том - по 100 экземпляров. I том книги размером 60х70 миллиметров состоит из 288, а II том - из 340 страниц. В издании опубликованы многочисленные черно-белые фотографии.