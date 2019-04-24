Сегодня в 11:15 по местному времени в 60-ти километрах к югу от Гянджинской сейсмологической станции на территории Кельбаджара произошло землетрясение.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр Национальной Академии наук.

Магнитуда землетрясения составила 3,4 балла, очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.

Подземные толчки не ощущались.