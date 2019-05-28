За тонирование задних стекол автомобиля штраф не полагается. Как передает Day.Az, об этом сказал аvtosfer.az начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По словам Асадова, за тонирование задних стекол или установление шторок на задних стеклах автомобилей штрафы не предусматриваются.

"Но еще раз напоминаю, речь идет только о стеклах задней правой и левой двери", - сказал он.