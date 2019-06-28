Сотрудники Бакинского городского департамента торговли и услуг устроили рейд на 9 пляжах в поселках Шых и Говсан.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Milli.Az пресс-секретарь Исполнительной власти города Баку Исрафил Керимов.

"В ходе рейда были демонтированы шлагбаумы, ворота, цепи, блокировавшие свободный доступ к пляжам. Владельцы объектов получили предупреждения. Им было сообщено, что на входах в обязательном порядке должны быть установлены таблички "Вход на пляж бесплатный" - отметил Керимов.

Рейды, по его словам, продолжились на пляжах в поселках Новханы, Бузовна, Бильгя и Пиршаги. Об их результатах общественность проинформируют дополнительно.

Отметим, что в связи с пляжами функционирует специальная "горячая линия". Если вы обнаружили, что некие лица требуют плату за вход на пляжи, то нужно обратиться по номеру 012 566-83-71.

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