На территории Агсуинского района произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Подземные толчки были зафиксированы в 08:40 по местному времени.

Глубина эпицентра составила 10 километров.

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