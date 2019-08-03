https://news.day.az/society/1144123.html В Азербайджане произошло землетрясение Глубина эпицентра составила 10 километров.
В Азербайджане произошло землетрясение
На территории Агсуинского района произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.
Подземные толчки были зафиксированы в 08:40 по местному времени.
Глубина эпицентра составила 10 километров.
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