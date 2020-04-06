Если мы не будем тщательно соблюдать ограничения, то не сможем полностью победить коронавирус

Не стоит игнорировать предпринятые Азербайджанским государством меры по борьбе с распространением коронавируса и выходить из дома без необходимости.

Об этом Day.Az сказала известная оперная певица, директор детской музыкальной школы №6 имени А. Бакиханова, народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева.

"Ситуация в стране очень серьезная. Пандемия - это не шутки. Сейчас нужно беречь себя, своих близких. Предпринятые меры позволили уменьшить распространение вируса в Азербайджане, но только от нас зависит его полное прекращение. Мы должны следовать предписаниям ВОЗ, следить за гигиеной, не выходить на улицу без защитных масок и перчаток, должны соблюдать дистанцию в общении с людьми и стараться минимизировать выход на улицу. Это все очень важно, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих родных", - сообщила народная артистка.

Фидан Гаджиева добавила, что, сидя дома, продолжает преподавательскую деятельность и занимается с учениками вокалом онлайн.

Отметим, что с 31 марта по 20 апреля с целью минимизации контактов людей друг с другом и уменьшения тем самым темпов заражения инфекцией в Азербайджане запрещена деятельность по некоторым сферам работы и услуг.

В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в своих домах. Выход на улицу возможен при необходимости неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья, для похода на объекты розничной продажи и обслуживания населения, деятельность которых разрешена, выноса бытовых отходов, а также с целью выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в условиях особого режима.

Людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. Межрайонные и междугородние перевозки полностью остановлены, за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили, доступ ко всем бульварам, паркам и зонам отдыха ограничен с тем, чтобы регулировать плотность скопления людей.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров. При необходимости выходить из дома следует придерживаться медицинско-профилактических правил и соблюдать дистанцию в 2 метра во время контактов с людьми.

При выявлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, строго рекомендуется звонить в скорую помощь по телефонам 103, 113, на горячую линию 1542.