В Азербайджане выявлены 78 новых фактов инфицирования коронавирусом, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный Штаб.

Согласно информации, состояние 17 из инфицированных тяжелое, 26 - средней тяжести. Самочувствие остальных удовлетворительное. Лечение данных лиц в больницах особого режима продолжается.

Отметим, что в целом в стране зафиксирован 521 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из числа заразившихся 32 человека выздоровели, пятеро скончались. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 484 человек.