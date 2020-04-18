https://news.day.az/society/1225538.html Продлевается срок работы SMS-разрешний 8103
Продлевается срок работы SMS-разрешний 8103
В связи с продлением особого карантинного режима в Азербайджане до 4 мая 2020 года "Система получения разрешений и мониторинга во время применения особого карантинного режима" будет действовать до соответствующего времени.
Об этом сообщили Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, передает Day.Az.
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