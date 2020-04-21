В Азербайджане выявлено 44 новых случая инфицирования коронавирусом, 74 человека вылечились, один скончался

В Азербайджане выявлено 44 случаев инфицирования коронавирусом, 74 человека вылечились, один скончался.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.

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