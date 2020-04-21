https://news.day.az/society/1226544.html В Азербайджане выявлено 44 новых случая инфицирования коронавирусом, 74 человека вылечились, один скончался
В Азербайджане выявлено 44 новых случая инфицирования коронавирусом, 74 человека вылечились, один скончался
В Азербайджане выявлено 44 случаев инфицирования коронавирусом, 74 человека вылечились, один скончался.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.
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