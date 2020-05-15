Некоторые запреты в Азербайджане остаются в силе

С 00.00 18 мая в Азербайджане смягчился карантинный режим.

Тем не менее, по сообщению Оперативного штаба, некоторые запреты по-прежнему остаются в силе. А именно:

- запрещен въезд и выезд на территорию страны (за исключением грузоперевозок);

- запрещен въезд и выезд в Баку, Сумгайыт, Абшерон, Лянкяран (за исключением спецтехники и грузоперевозок)

- по-прежнему приостановлены занятия во всех учебных заведениях

- сохраняются ограничения на количество сотрудников в госструктурах в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Лянкяране.

- по-прежнему запрещено проведение свадебных торжеств

- запрещено проведение всех массовых мероприятий, в том числе спортивных и культурных

- запрещено оказание услуг по проведению и организации торжественных мероприятий, дней рождений, помолвок и пр.

- запрещены религиозные ритуалы (кроме похорон), в том числе проведение поминальных мероприятий в залах, палатках и других закрытых пространствах.

- запрещена работа развлекательных и детских развлекательных центров (включая размещенных в бульварах и парках)

- запрещена работа культурных объектов (кроме музеев), в том числе кинотеаторв, театров, спортзалов

- запрещена работа моллов и торговых центров (кроме аптек и продуктовых магазинов при них)

- запрещена подача кальянов.

- в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Лянкяране объектам общепита запрещено обслуживать посетителей с 18:00 до 08:00.

- запрещено посещать пациентов в больницах

- запрещено предоставление услуг в сфере спорта, оздоровительно-восстановительных процедур

- запрещена работа бань и массажных салонов.