В Азербайджане выявлено 517 новых случаев заражения коронавирусом, 305 вылечившихся, 7 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 15 369 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 8 364, скончались 187 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 818 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 6 980 тестов. В целом же были проведены 456 215 тестов.