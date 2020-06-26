https://news.day.az/society/1248177.html В Азербайджане выявлено 517 новых случаев заражения коронавирусом, 305 вылечившихся, 7 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлено 517 новых случаев заражения коронавирусом, 305 вылечившихся, 7 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлено 517 новых случаев заражения коронавирусом, 305 вылечившихся, 7 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 15 369 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 8 364, скончались 187 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 818 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 6 980 тестов. В целом же были проведены 456 215 тестов.
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