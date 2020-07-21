В Азербайджане могут создать лягушачьи хозяйства

В последние годы в Институт зоологии Национальной академии наук Азербайджана поступают обращения в связи с разведением озерных лягушек (Pelophylax ridibundus).

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend старший научный сотрудник лаборатории "Сухопутные позвоночные", доктор философии по биологии Гюльбаниз Гасымова.

По ее словам, на основании обращений дано научное заключение для сбора в естественных водоемах размножающихся индивидуумов озерной лягушки с целью разведения их в искусственных водоемах.

Гасымова добавила, что в фауну Азербайджана входят 11 земноводных. Из них шесть видов по различным категориям внесены во второе издание "Красной книги" Азербайджана.

"Самым широко распространенным среди остальных пяти видов является озерная лягушка. В некоторых странах мясо этой лягушки употребляется в пищу. На определенных территориях Турции - в Адане, Афйоне, Балыкесире, Бингёле, Бурсе, Эдирне, Хатае, Мерсине и Ялове законодательством разрешена охота и экспорт лягушек, мясо которых пригодно для употребления в пищу. В постановлении Кабинета министров Об утверждении допустимого "Объема (квоты) на ловлю рыб и прочих водных биоресурсов" и "Распределения по видам ловли объема (квоты) на ловлю рыб и прочих водных биоресурсов" № 104 от 18 марта 2019 года озерной лягушке выделена квота в аквакультурных целях", - сказала Гасымова.

Она добавила, чтобы не нанести ущерб естественному росту популяции озерной лягушки во время сбора необходимо соблюдать численный норматив, не должна быть затронута естественная компактность обитания.