Штрафы за нарушение требований карантина будут увеличены.

Как передает Day.Az, об этом сообщил на брифинге замминистра экономики Азербайджана Ровшан Наджаф.

По его словам, правительство сейчас обсуждает ужесточение штрафов за нарушение существующих ограничений. Кроме того, думают над введением новых методов наказания - помимо финансовых санкций. Все это будет происходить на фоне дальнейших смягчений.

В первую очередь, речь будет идти, видимо, о штрафах для обьектов.